365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

При поставке продуктов в школы Карелии выявлены десятки нарушений

Россельхознадзор провел проверки по контролю качества и безопасности продукции С начала года региональным управлением Россельхознадзора проводился лабораторный мониторинг безопасности и качества продукции, которая поступает в школы и ссузы Карелии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх