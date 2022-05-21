При поставке продуктов в школы Карелии выявлены десятки нарушений

Россельхознадзор провел проверки по контролю качества и безопасности продукции С начала года региональным управлением Россельхознадзора проводился лабораторный мониторинг безопасности и качества продукции, которая поступает в школы и ссузы Карелии.
Россельхознадзор провел проверки по контролю качества и безопасности продукции С начала года региональным управлением Россельхознадзора проводился лабораторный мониторинг безопасности и качества продукции, которая поступает в школы и ссузы Карелии.
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