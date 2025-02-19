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Царьград

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Эльвира Набиуллина о мерах против мошенников: президент поддерживает инициативу

Эльвира Набиуллина о мерах против мошенников: президент поддерживает инициативу

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на форуме в Екатеринбурге подчеркнула необходимость координированных мер для борьбы с мошенниками, подчеркнув поддержку президента в этом вопросе.

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