Израиль заявил о несовпадении своей позиции с Россией по конфликту на Ближнем Востоке

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил РИА Новости, что позиции его страны и России по ситуации на Ближнем Востоке не всегда совпадают, но это не мешает сторонам обмениваться мнениями и пытаться найти общий язык.
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