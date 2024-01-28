Как «Ситилинк» пережил громкое уголовное дело, точечные блокировки интернета в России и альтернативные магазины Apple

Тема выпуска — что случилось с бизнесом «Мерлиона» и «Ситилинка» после того, как их акционеры столкнулись с вымогательством 15 млрд рублей Дело о вымогательстве рекордной 15-миллиардной взятки у акционеров компании «Мерлион» обрастает новыми подробностями и все больше походит на энциклопедию русского силового предпринимательства.