Чичваркин: Юлия Навальная не скажет чей Крым

уборщицей в Газпром! Но не пройдет - слишком страшная и ленивая.

Наталия

Чудесно! Чичваркин честно признает, что вся риторика этой зарубежной компашки оппозиционеров должна быть построена на лжи! Т.е., для завоевания голосов в свою поддержку, они должны постоянно врать. Такое признание дорогого стоит.