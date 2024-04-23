Подавляющее большинство россиян выступает за мир с Украиной, но не хочет отдавать ей территории.
Чичваркин: Юлия Навальная не скажет чей Крым
Комментарии
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Вадим Абдурашитов
уборщицей в Газпром! Но не пройдет - слишком страшная и ленивая.
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9 час.
Наталия
Чудесно! Чичваркин честно признает, что вся риторика этой зарубежной компашки оппозиционеров должна быть построена на лжи! Т.е., для завоевания голосов в свою поддержку, они должны постоянно врать. Такое признание дорогого стоит.
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8 час.
Игорь Васиков
Правильно будет: не хочет ОПЯТЬ отдавать Крым.
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5 час.
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