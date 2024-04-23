Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Попытка N1, отрезать яйца и сделать его дамой. Попытка N2 - чьи яйца пришивать?Вот молодцы: в Ге...
  • Георгий Михалев
    Ужас!!!Как с гуся вода
  • Alex
    Не надо ничего нового - орден Иуды был учреждён еще Петром I.Спасибо товарищу ...

Чичваркин: Юлия Навальная не скажет чей Крым

Чичваркин: Юлия Навальная не скажет чей Крым

Подавляющее большинство россиян выступает за мир с Украиной, но не хочет отдавать ей территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Абдурашитов
уборщицей в Газпром! Но не пройдет - слишком страшная и ленивая.
Ответить
9 час.
Наталия
Чудесно! Чичваркин честно признает, что вся риторика этой зарубежной компашки оппозиционеров должна быть построена на лжи! Т.е., для завоевания голосов в свою поддержку, они должны постоянно врать. Такое признание дорогого стоит.
Ответить
8 час.
Игорь Васиков
Правильно будет: не хочет ОПЯТЬ отдавать Крым.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх