США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle

США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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