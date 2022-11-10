ДЕРЖАВА.

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  • Геннадий Свешников
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  • Дмитрий
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США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle

США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle

США не передадут Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, чтобы не допустить эскалации конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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