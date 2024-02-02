Боррель «отодвинул» Украину на второе место после Ближнего Востока

Глава дипслужбы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, открывая форум ЕС — АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД, «отодвинул» украинский конфликт на второе место, назвав происходящее на Ближнем Востоке главным противостоянием.
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