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Боррель «отодвинул» Украину на второе место после Ближнего Востока

Боррель «отодвинул» Украину на второе место после Ближнего Востока

Глава дипслужбы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, открывая форум ЕС — АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД, «отодвинул» украинский конфликт на второе место, назвав происходящее на Ближнем Востоке главным противостоянием.

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