В Госдуме не поверили Армении, пытающейся закрыть вопрос об "аресте" Путина: "Хорошая мина"

Леонид Слуцкий раскритиковал идею Армении подписать двустороннее соглашение для обхода Римского статута МУС2 ноября армянский депутат Акоп Аршакян рассказал, что до того, как Ереван ратифицировал Римский статут, он сделал Москве предложение.
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