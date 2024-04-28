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Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции.

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