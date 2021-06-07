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Помощника капитана "Амура" задержали на 72 часа

Третий помощник капитана траулера "Амур" был задержан на 72 часа в Японии. Он обвиняется в недостаточном исполнении своих обязанностей, что и привело к столкновению, заявил в беседе с РЕН ТВ консул Генконсульства РФ в Саппоро Роман Колесник.

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