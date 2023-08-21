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В ОДИНОЧКУ ПРОТИВ 50 СТРАН: СЕКРЕТ РУССКОГО ЧУДА ПОРАЗИЛ ИНОСТРАНЦЕВ

В ОДИНОЧКУ ПРОТИВ 50 СТРАН: СЕКРЕТ РУССКОГО ЧУДА ПОРАЗИЛ ИНОСТРАНЦЕВ

В рамках выставки "Армия-2023" под руководством заместителя министра обороны Руслана Цаликова и советника министра обороны Андрея Ильницкого прошёл круглый стол, посвящённый ментальной войне.

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Комментарии
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z
zhanna
Нужно говорить не только о Рассии,под угрозой вся планета.То ,что происходит в Рассии распространяется по всей планете.Русские обладают ДУХОМ-это главное оружие,его мощь увеличивается.
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7 час.
Natalija Osminina
Однажды на придворном балу император Николай I спросил французского маркиза Астольфа де Кюстина, гостившего в ту пору в России: - Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? - Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество! - Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближенный - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещеный еврей. - Тогда где же русские? - спросил Кюстин. - А вот все вместе они и есть русские...
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3 час.
Natalija Osminina
И судя по Вашей реплике Вы никогда не слышали украинских националистов))) 99% украинцев путают понятия &quot;русский&quot; и &quot;россиянин&quot;.  Все полтора года СВО  им пытаются объяснить это блогеры в чатрулетках - бесполезно.  Украинцам понятие &quot;национальность&quot; незнакомо. Уникальный народ, который свою национальность  определяет по территориальному проживанию. Жили в Малороссии-называли себя малороссами. Поменялось название  Малороссия на Украину- стали называть себя украинцами, даже если и мать и отец  русские))) Так что на украинцев ориентироваться не надо))  В России наоборот- внутри страны каждый знает, какой он национальности, а для внешнего мира мы все РУССКИЕ.  И все жители СССР, какой бы то ни было наружности (европейской, кавказской или азиатской) на Западе всегда назывались РУССКИМИ. И воюет Запад не с россиянами, а с РУССКИМИ - спросите любого из европейцев или американцев. Да и людей всего мира.
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2 час.

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