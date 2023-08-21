В ОДИНОЧКУ ПРОТИВ 50 СТРАН: СЕКРЕТ РУССКОГО ЧУДА ПОРАЗИЛ ИНОСТРАНЦЕВ

Однажды на придворном балу император Николай I спросил французского маркиза Астольфа де Кюстина, гостившего в ту пору в России: - Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? - Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество! - Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближенный - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещеный еврей. - Тогда где же русские? - спросил Кюстин. - А вот все вместе они и есть русские...

Natalija Osminina

И судя по Вашей реплике Вы никогда не слышали украинских националистов))) 99% украинцев путают понятия "русский" и "россиянин". Все полтора года СВО им пытаются объяснить это блогеры в чатрулетках - бесполезно. Украинцам понятие "национальность" незнакомо. Уникальный народ, который свою национальность определяет по территориальному проживанию. Жили в Малороссии-называли себя малороссами. Поменялось название Малороссия на Украину- стали называть себя украинцами, даже если и мать и отец русские))) Так что на украинцев ориентироваться не надо)) В России наоборот- внутри страны каждый знает, какой он национальности, а для внешнего мира мы все РУССКИЕ. И все жители СССР, какой бы то ни было наружности (европейской, кавказской или азиатской) на Западе всегда назывались РУССКИМИ. И воюет Запад не с россиянами, а с РУССКИМИ - спросите любого из европейцев или американцев. Да и людей всего мира.