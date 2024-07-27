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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тыжных: «Задоров – один из сильнейших защитников в НХЛ. Если бы чаще использовал бросок, цены бы ему не было»

– Вы давно работаете с Никитой Задоровым. Контракт с «Бостоном» – это знаковое событие в его карьере? – Я знаю Никиту лет с 15-16 лет и могу сказать, что хоккейная карьера у него на самом деле двигается вперед.

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