Юрий Кот: Абрамсы и Леопарды на Поклонной — прямое доказательства западного зла

ВП Виктор Попов Уважаемые Комментаторы! Я - НЕ Либерал!!! Но! Согласен с Ними в Одной(!) ОЦЕНКЕ - НАТОвские Танки НЕ Имеют Права Находиться НЕ Только на Поклонной(!) но и на Украинской Земле!!! Наши ВКС и Бомбардировочная Авиация МОЖЕТ(!) "Запретить" ЗАХОД НАТОвских Танков на Украинскую Землю!!! А, следовательно, и Дальнейшее Их "продвижение" по НАШЕЙ(!) Родной Российской Земле!!! Если бы Советская Красная Армия Обладала СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ(!) Военно-Техническую Мощью в Начале Великой Отечественной, Верховный Главнокомандующий Товарищ СТАЛИН НЕ Допустил бы Гитлеровскую Технику Ни на Пядь(!) на НАШУ Землю!!! Вот ТАК!!!

Александр Батт Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому. Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.