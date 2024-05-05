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Юрий Кот: Абрамсы и Леопарды на Поклонной — прямое доказательства западного зла

Юрий Кот: Абрамсы и Леопарды на Поклонной — прямое доказательства западного зла

Российские либералы, живущие на волне западных настроений, резко осудили появление на Поклонной горе в Москве натовских Abrams и Leopard, подбитых нашими бойцами.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы!  Я - НЕ Либерал!!!  Но! Согласен с Ними в Одной(!) ОЦЕНКЕ - НАТОвские Танки НЕ Имеют Права Находиться НЕ Только на Поклонной(!) но и на Украинской Земле!!!   Наши ВКС и Бомбардировочная Авиация МОЖЕТ(!) &quot;Запретить&quot; ЗАХОД НАТОвских Танков на Украинскую Землю!!!  А, следовательно, и Дальнейшее Их &quot;продвижение&quot; по НАШЕЙ(!) Родной Российской Земле!!!  Если бы Советская Красная Армия Обладала СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ(!) Военно-Техническую Мощью в Начале Великой Отечественной, Верховный Главнокомандующий Товарищ СТАЛИН НЕ Допустил бы Гитлеровскую Технику Ни на Пядь(!) на НАШУ  Землю!!!  Вот ТАК!!!
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1 н.
Александр Батт
Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому. Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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1 н.
Н
Наталья
Ещё один диванный стратег! И всё ещё не маршал?!
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1 н.

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