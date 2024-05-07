Власти Южного Урала обеспокоены перспективой повышенной текучки кадров в экономике

Уровень безработицы во 2-м квартале 2024 года продолжил снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по итогам первых четырех месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы в регионе сохраняется.
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