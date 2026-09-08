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Крымская газета

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Новая подстанция скорой помощи открылась в Судаке

Новая подстанция скорой помощи открылась в Судаке

В Судаке завершено строительство нового здания подстанции скорой медицинской помощи — коллектив уже переехал и приступил к работе.

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