Заурядного анимационного персонажа режиссер Бронзит превратил в большое розовое чудо

Режиссер, сценарист и художник анимационного кино Константин Бронзит, хорошо известный в мире, ставший номинантом французской премии «Сезар» («На краю земли», 2001) и дважды номинантом «Оскара» («Уборная история — любовная история»,2009 и «Мы не можем жить без космоса», 2016) неожиданно для многих обратился к растиражированному персонажу сериала Лунтику.