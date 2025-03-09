Госавтоинспекция Невьянска поздравила женщин с 8 Марта в рамках акции «Цветы для автоледи»

Госавтоинспекция Невьянска BrisperВ Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский» совместно с членом Общественного совета провели традиционную акцию «Цветы для автоледи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии