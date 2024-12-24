Супруги из Новосибирска выпустили демоверсию “Фильмоскопа Ужасов” – игры п...

Супруги из Новосибирска выпустили демоверсию “Фильмоскопа Ужасов” – игры по мотивам детских страшилок из СССРНовосибирская студия Fishnauts показала трейлер демоверсии своей визуальной новеллы “Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза”.
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