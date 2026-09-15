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Регионы России

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56% россиян планируют сменить смартфон в ближайшие полгода

56% россиян планируют сменить смартфон в ближайшие полгода

Согласно опросу, проведённому компанией "Авито" среди 2 тысяч респондентов, 56% россиян готовы приобрести новый смартфон в ближайшие шесть месяцев или рассматривают такую возможность.

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