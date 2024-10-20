Адвокат Успенской: Плаксина заявила об изнасиловании в состоянии измененного сознания

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала в беседе с изданием "СтарХит" заявления дочери певицы, артистки Татьяны Плаксиной, об изнасиловании, незаконном лишении свободы и помещении в психиатрическую больницу.
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