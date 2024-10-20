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Газета.ру

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Адвокат Успенской: Плаксина заявила об изнасиловании в состоянии измененного сознания

Адвокат Успенской: Плаксина заявила об изнасиловании в состоянии измененного сознания

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала в беседе с изданием "СтарХит" заявления дочери певицы, артистки Татьяны Плаксиной, об изнасиловании, незаконном лишении свободы и помещении в психиатрическую больницу.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Господи, как же насточертела эта семья - что мать, что ее несчастная дочка от такой матери...
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