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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе подешевел на 20 млн евро в новом рейтинге Transfermarkt. Ямаль стал дороже на 30 млн, Винисиус и Холанд возглавляют список – 200 млн евро

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Ла Лиги. После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.

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