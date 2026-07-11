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Регионы России

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Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию из-за временных ограничений

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию из-за временных ограничений

Московский аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами вследствие введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

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