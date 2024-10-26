Айза о выходке Гуфа: «Чтобы получить срыв, ему уже не надо веществ. Это меня пугает гораздо сильнее»

На днях Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вновь оказался в центре скандала. На этот раз рэпер попал в полицию после поездки с друзьями в баню.
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