Эксперты оценили удары «Калибрами» по штабам и базам ВСУ

Российская армия подтвердила, что ее средства разведки эффективно контролируют деятельность вооруженных сил Украины (ВСУ), перемещение украинских генералов, а также маршруты переброски западного оружия на Донбасс.
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