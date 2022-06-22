Медвежий угол

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Эксперты оценили удары «Калибрами» по штабам и базам ВСУ

Эксперты оценили удары «Калибрами» по штабам и базам ВСУ

Российская армия подтвердила, что ее средства разведки эффективно контролируют деятельность вооруженных сил Украины (ВСУ), перемещение украинских генералов, а также маршруты переброски западного оружия на Донбасс.

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