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Мы соседи по планете

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22 татуировки для веганов и вегетарианцев

22 татуировки для веганов и вегетарианцев

Да, татуировка это один из способов самовыражения. Но есть категория людей, которые говорят всем, что не едят мясо, отговаривают всех есть мясо, объясняют, что они раз мясо не едят, значит они остальных, а если их рот занят, то тем, кто не понял, что они веганы, они покажут это любым другим способом.

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