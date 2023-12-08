В Госдуму внесли проект о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет

Депутаты от фракции ЛДПР предложили продлить выплату пособий по уходу за ребенком с 1,5 до трех лет. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму на рассмотрение, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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