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В Госдуму внесли проект о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет

В Госдуму внесли проект о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет

Депутаты от фракции ЛДПР предложили продлить выплату пособий по уходу за ребенком с 1,5 до трех лет. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму на рассмотрение, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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