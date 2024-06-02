Экс-студент МГУ Гулько заявил, что не собирается возвращаться на Украину

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы, которого ранее арестовали в Москве за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, уехал за границу и не собирается возвращаться на родину.
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