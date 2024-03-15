НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Хуснутдинов провел 1-й матч в НХЛ. У форварда «Миннесоты» 4 блока, 1 хит и 67% на точке за 11:54 с «Анахаймом»

Хуснутдинов провел 1-й матч в НХЛ. У форварда «Миннесоты» 4 блока, 1 хит и 67% на точке за 11:54 с «Анахаймом»

21-летний нападающий принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ между «Уайлд» и «Дакс» (2:0).  Россиянин получил 11 минут 54 секунды игрового времени (0:18 – в большинстве, нейтральная полезность).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх