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Крымская газета

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Какой сегодня день: 8 июня

Какой сегодня день: 8 июня

Сегодня, 8 июня, отмечаетсяДень социального работника России. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

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