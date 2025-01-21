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Царьград

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Челябинцев предупредили: перекрыто движение на Курган, Омск и Новосибирск

Челябинцев предупредили: перекрыто движение на Курган, Омск и Новосибирск

В Госавтоинспекции рассказали о причине ограничений в движении.Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают об ограничении движения и просят отказаться от поездок в нескольких направлениях.

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