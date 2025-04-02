Женщина с самым длинным языком в мире показала, на что он способен

Шанель Таппер попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка в мире. Теперь она устраивает целое шоу и зарабатывает этим деньги — недавно женщина показала на видео, на что способен ее язык длиной 9,75 сантиметров.
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