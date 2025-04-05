Российские интернет-пользователи окажутся "под колпаком" в целях государственной безопасности

РКН обяжет провайдеров передавать данные об оборудовании и локации интернет-пользователей. Роскомнадзор опубликовал проект приказа, обязывающего операторов связи и интернет-провайдеров передавать ведомству данные об устройствах, с которых пользователи выходят в интернет, а также об их местоположении.