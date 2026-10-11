MIT разработала ИИ-модель для рентгена, снизив ошибку совмещения с КТ с 335 до 1,2 мм

Модель FleXray выделяет 60 анатомических структур на рентгеновских снимках и помогает сопоставлять 2D-изображения с трёхмерными данными КТ Специалисты Массачусетского технологического института (MIT), Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы разработали модель искусственного интеллекта FleXray, которая выделяет на рентгеновских снимках 60 анатомических структур, включая рёбра, позвонки, кости таза и конечностей.
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