MIT разработала ИИ-модель для рентгена, снизив ошибку совмещения с КТ с 335 до 1,2 мм

Модель FleXray выделяет 60 анатомических структур на рентгеновских снимках и помогает сопоставлять 2D-изображения с трёхмерными данными КТ Специалисты Массачусетского технологического института (MIT), Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы разработали модель искусственного интеллекта FleXray, которая выделяет на рентгеновских снимках 60 анатомических структур, включая рёбра, позвонки, кости таза и конечностей.