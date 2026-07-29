Крысиный «жилкомплекс» у мусорки: в Харцызске люди боятся подходить к контейнерам Жители жалуются на контейнерную площадку на улице Чумака, 50.
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Крысиный «жилкомплекс» у мусорки: в Харцызске люди боятся подходить к контейнерам Жители жалуются на контейнерную площадку на улице Чумака, 50.
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