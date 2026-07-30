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Еврей-бандеровец признал эффективность российских ударов по украинским АЗС

Еврей-бандеровец признал эффективность российских ударов по украинским АЗС

Удары российских дронов по украинским заправкам вызвали проблемы с логистикой, включая военную. Об этом в эфире канала «Донбасс реалии» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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