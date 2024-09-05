Блогера Шпака, сжегшего паспорт РФ приговорили к 8 годам колонии

Фото : @sashashpakofficial/Instagram Известный блогер и культурист Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.
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