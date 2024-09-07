Дети в Петрозаводске украли у зоозащитников ящик для пожертвований

Руководители благотворительного фонда подали заявление в полицию Украден ящик для пожертвований в пользу бездомных животных, сообщила на своей странице одна из руководительниц фонда «РЕКС» Анастасия Мочалова.
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