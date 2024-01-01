По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.
США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия
Комментарии
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Кошмар
Рукава от безрукавки пиндосы получат, а не Арктику.😀
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11 час.
Александр Конкин
Всё иноагенты будут 'купаться' в грантах, а наша 5 колонна, загонит под 'плинтус' всех патриотов, радетелей развития Российской Арктики..
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8 час.
алекс кузь
Победа над карфагеном реальна и не совместима с частной собств.
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8 час.
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