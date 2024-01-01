Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.

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Комментарии
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Кошмар
Рукава от безрукавки пиндосы получат, а не Арктику.😀
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11 час.
Александр Конкин
Всё иноагенты будут &#39;купаться&#39; в грантах, а наша 5 колонна, загонит под &#39;плинтус&#39; всех патриотов, радетелей развития Российской Арктики..
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8 час.
алекс кузь
Победа над карфагеном реальна и не совместима с частной собств.
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8 час.

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