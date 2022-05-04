Аргументы и Факты

48 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирма Зелинская
    Правильно, зачем восстанавливать. Это ж такой гемор. Поздравляю мариупольцев с вечной нищетой.Пушилин предложил...
  • Ирма Зелинская
    Это В.Соловьев до них добрался... Губернский Дамоклов меч! Бичь правосудия!Политолог назвал ...
  • Мария
    Заходят и пользуеися такжк как до блокировки РоскомнодзоромСМИ: Instagram* н...

РФ уничтожила шесть подстанций на ж/д путях, по которым шло оружие из США

РФ уничтожила шесть подстанций на ж/д путях, по которым шло оружие из США

ВС РФ ракетным ударом уничтожили шесть тяговых электроподстанций около ж/д станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые ВСУ получали вооружения и боеприпасов производства США и стран запада, сообщает российское Минобороны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх