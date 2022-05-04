РФ уничтожила шесть подстанций на ж/д путях, по которым шло оружие из США

ВС РФ ракетным ударом уничтожили шесть тяговых электроподстанций около ж/д станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые ВСУ получали вооружения и боеприпасов производства США и стран запада, сообщает российское Минобороны.