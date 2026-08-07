До последней капли: нефтяники начали применять повторный гидроразрыв пласта

Повторный многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) запустили в промышленную эксплуатацию сотрудники «Газпромнефть-Хантос» (дочка «Газпром нефти») на своих месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе.
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