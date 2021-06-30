Медвежий угол

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Лицемерие или патриотизм отдыхать депутатам Госдумы на Гавайях?

Лицемерие или патриотизм отдыхать депутатам Госдумы на Гавайях?

Бедность не порок Имеет ли право депутат Госдумы отдыхать на. Гавайях? Если что, Гавайские острова это один из штатов США.

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Алексей Луганский
Александр Лисовский
Ну что загундосили ! Сами их выбираем , потом возмущаемся . И правильно делают , что плюют в наши рожи . Как почитаешь , так "крёстный папа" их предводитель прямо святой. Рыба гниёт ...... Так что всё правильно и если сидим в бочке с дер... то возьмёмся за руки друзья . Об этом и статья - кстати.
Сергей Сеновозов
Госдура, это сборище циничных лицемеров, сидящих на шее народа и гадящих ему на голову и в душу.
Михаил
Лживое ,лицемерное время , а власть от народа далека и глубоко не патриотична по факту - только на словах и на предвыборных лозунгах и обещаниях.
Сергей Сычев
А почему то люди голосуют за едросню!...
Леонид
Не люди, а административный ресурс.
Алексей Иванов
не люди , а скорее Памфилова
Сергей Сычев
Считаю, что нужно запретить чиновникам выезжать заграницу даже на лечение и отдых!!! А так же их детям!!! Максимум дипломатам и президенту можно иногда в загранки шляться!!! Сюда нужно и отнести работников гос.компаний!!!
ОЛЕГ Vinogradov
"папаша" мюллер,видимо специально для родниной,сказал : "дела и поступки - одно и то же"
Томара Тычкова
если депутат не выполняет предвыборных обещаний и не приносит никакой пользы России, то надо лишать таких миллионных зарплат, переводить на мрот, вот тогда они и не потащатся на гавайи, будут работать и отдыхать на своей малой Родине, попутно думая и решая вопросы улучшения жизни россиян.
Алексей Иванов
нашли тоже депутата Ирину Роднину , депутатов выбирает народ , а эту кошелку в купе с другими жопотерами из гд точно народ не выбирал
Наталья Андросова
А у нас ,по-моему,сплошь и рядом все такие в Госдуме
Wladimir Соснин
А где тут холуи-кремлеботы?
Виктор Василенко
у них сегодня выходной , на мальдивах ....
Наталия
А какой была бы реакция прессы, оппонентов и, конечно, ФБР, если бы сенаторы СЩА , или члены правительства, или их детки и прочие члены семейств и даже домработницы, имели собственность, отдыхали, рожали, лечились и т.п. в России! Политической карьере - конец и судебное преследование.
Wladimir Соснин
Этим патриотам я бы и пайку хлеба не доверил в голодный год! Сожрут ведь.
Нина Шалева
Да не ругайтесь. Наши думовцы изучают гавайцев, кто они такие.
Николай Зайчиков
так Роднина наверное российский разведчик , а ее дочь и внучки резиденты российской разведки в США и вся эта семейка выполняет архиважную работу добывая разведсведения для России в США . Ловко замаскировались
Pciha Ivanova
Для чего еще становятся депутатами, как не для того, чтобы отдыхать на Гавайях? Кстати, о демократии… Эпиграф: Не люблю я голубей, А люблю я, воробей, Чтобы крошки только нам Доставались, воробьям. Народ. Не люблю я демократов, подлецов и плутократов. Им бы только воровать, водку жрать да баб еб@ть! Бабы тоже не простые, сплошь все «миски» расписные: Ножки тонки, жопки звонки и пиздюльки как воронки, В общем, Барби на заказ, демократу в самый раз. Вот бы мне бы в депутаты, у меня ума – палаты: Ничего б не воровал, все бы так себе забрал. Жрал бы я один коньяк, «мисок» гнал бы как собак, Трахал бы одних блядей, так намного веселей. Вдохновленный мной народ дружно вкалывать пойдет. И поверит, что когда – то станет сам он депутатом. Демократия у нас: всяк сейчас имеет шанс! Вот тогда он развернется, и по-полной оторвется. Виноваты коммуняки, что сейчас сидит он в ср@ке, Что алкаш он и дебил, и маленько не допил. Коль фортуна улыбнется, он конечно, надерется И пойдет лупить в сердцах, тех, кто в шляпе и очках! Оцензуривание моё!
Leonid Demyanov
Омерзительная личность.
Valeriy Shershkov
таких пустышек - депутатов много ... власть придержащие их привлекает, им послушная кодла нужна ...

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