Лицемерие или патриотизм отдыхать депутатам Госдумы на Гавайях?

Медвежий уголПолитикаЛицемерие или патриотизм отдыхать депутатам Госдумы на Гавайях? Бедность не порок Имеет ли право депутат Госдумы отдыхать на. Гавайях? Если что, Гавайские острова это один из штатов США.Вернуться к статье2112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЛуганскийАлександр ЛисовскийНу что загундосили ! Сами их выбираем , потом возмущаемся . И правильно делают , что плюют в наши рожи . Как почитаешь , так "крёстный папа" их предводитель прямо святой. Рыба гниёт ...... Так что всё правильно и если сидим в бочке с дер... то возьмёмся за руки друзья . Об этом и статья - кстати.Сергей СеновозовГосдура, это сборище циничных лицемеров, сидящих на шее народа и гадящих ему на голову и в душу.МихаилЛживое ,лицемерное время , а власть от народа далека и глубоко не патриотична по факту - только на словах и на предвыборных лозунгах и обещаниях.Сергей СычевА почему то люди голосуют за едросню!...ЛЛеонидНе люди, а административный ресурс.АИАлексей Ивановне люди , а скорее ПамфиловаСергей СычевСчитаю, что нужно запретить чиновникам выезжать заграницу даже на лечение и отдых!!! А так же их детям!!! Максимум дипломатам и президенту можно иногда в загранки шляться!!! Сюда нужно и отнести работников гос.компаний!!!ОЛЕГ Vinogradov"папаша" мюллер,видимо специально для родниной,сказал : "дела и поступки - одно и то же"Томара Тычковаесли депутат не выполняет предвыборных обещаний и не приносит никакой пользы России, то надо лишать таких миллионных зарплат, переводить на мрот, вот тогда они и не потащатся на гавайи, будут работать и отдыхать на своей малой Родине, попутно думая и решая вопросы улучшения жизни россиян.АИАлексей Ивановнашли тоже депутата Ирину Роднину , депутатов выбирает народ , а эту кошелку в купе с другими жопотерами из гд точно народ не выбиралНАНаталья АндросоваА у нас ,по-моему,сплошь и рядом все такие в ГосдумеWladimir СоснинА где тут холуи-кремлеботы?Виктор Василенкоу них сегодня выходной , на мальдивах ....ННаталияА какой была бы реакция прессы, оппонентов и, конечно, ФБР, если бы сенаторы СЩА , или члены правительства, или их детки и прочие члены семейств и даже домработницы, имели собственность, отдыхали, рожали, лечились и т.п. в России! Политической карьере - конец и судебное преследование.Wladimir СоснинЭтим патриотам я бы и пайку хлеба не доверил в голодный год! Сожрут ведь.НШНина ШалеваДа не ругайтесь. Наши думовцы изучают гавайцев, кто они такие.Николай Зайчиковтак Роднина наверное российский разведчик , а ее дочь и внучки резиденты российской разведки в США и вся эта семейка выполняет архиважную работу добывая разведсведения для России в США . Ловко замаскировалисьPciha IvanovaДля чего еще становятся депутатами, как не для того, чтобы отдыхать на Гавайях? Кстати, о демократии… Эпиграф: Не люблю я голубей, А люблю я, воробей, Чтобы крошки только нам Доставались, воробьям. Народ. Не люблю я демократов, подлецов и плутократов. Им бы только воровать, водку жрать да баб еб@ть! Бабы тоже не простые, сплошь все «миски» расписные: Ножки тонки, жопки звонки и пиздюльки как воронки, В общем, Барби на заказ, демократу в самый раз. Вот бы мне бы в депутаты, у меня ума – палаты: Ничего б не воровал, все бы так себе забрал. Жрал бы я один коньяк, «мисок» гнал бы как собак, Трахал бы одних блядей, так намного веселей. Вдохновленный мной народ дружно вкалывать пойдет. И поверит, что когда – то станет сам он депутатом. Демократия у нас: всяк сейчас имеет шанс! Вот тогда он развернется, и по-полной оторвется. Виноваты коммуняки, что сейчас сидит он в ср@ке, Что алкаш он и дебил, и маленько не допил. Коль фортуна улыбнется, он конечно, надерется И пойдет лупить в сердцах, тех, кто в шляпе и очках! Оцензуривание моё!Leonid DemyanovОмерзительная личность.Valeriy Shershkovтаких пустышек - депутатов много ... власть придержащие их привлекает, им послушная кодла нужна ...Комментировать
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