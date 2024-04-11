Урок Путину, или Какой сейчас главный вопрос у России?

Владимир Шалимов

А как же быть с вышеразвешенным лозунгом одного коленопреклонника о том, что-де "Господь даёт России лучших правителей..."? Раз правитель так долго думает и позволяет себе столь многолетнюю нерешительность, стало быть Господь пока лучших для нашей страны зажилил? Вот где главная проблема России!