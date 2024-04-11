Урок Путину, или Какой сейчас главный вопрос у России?

Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Алиса Майская
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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Смерть пиндосам...
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6 час.
Алекс Сэм
Показательно утопить Британию всю, чтобы не было такого острова. Как-то так
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5 час.
Владимир Шалимов
А как же быть с вышеразвешенным лозунгом одного коленопреклонника о том, что-де &quot;Господь даёт России лучших правителей...&quot;? Раз правитель так долго думает и позволяет себе столь многолетнюю нерешительность, стало быть Господь пока лучших для нашей страны зажилил? Вот где главная проблема России!
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