Уже не главные русские вопросы! Летом 2022-го извечно русские вопросы неожиданно стали главными для властей США.
Урок Путину, или Какой сейчас главный вопрос у России?
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YYYYYYY XXXXXXX
Смерть пиндосам...
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6 час.
Алекс Сэм
Показательно утопить Британию всю, чтобы не было такого острова. Как-то так
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5 час.
Владимир Шалимов
А как же быть с вышеразвешенным лозунгом одного коленопреклонника о том, что-де "Господь даёт России лучших правителей..."? Раз правитель так долго думает и позволяет себе столь многолетнюю нерешительность, стало быть Господь пока лучших для нашей страны зажилил? Вот где главная проблема России!
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4 час.
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