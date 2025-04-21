Тревожные новости со спутника: площадь арктических льдов упала до исторического минимума

Площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане достигла исторического минимума. Об этом сообщили специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на основе данных, полученных со спутника «Сидзуку».
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