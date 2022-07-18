Россия и Иран привыкли жить с санкциями, это цена за суверенитет — Песков

Россия и Иран привыкли жить в условиях санкций, это та цена за независимость и суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан 18 июля на телеканале «Россия-24».