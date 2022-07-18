smi.today

2 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Не надо его уничтожать, надо заставить его думать о насущном, а не об абстрактном. Зачем начинать ядерную войну. Дост...В Китае рассказал...
  • Ксюша Кирьязис
    По-моему, в психиатрии скоро появится новое направление.Офис президента У...
  • моряк океанский
    кто чем гордиться, кто то достижениями в науке и благосостоянием народа, а кто то способностью уничтожить человечество.В Китае рассказал...

Россия и Иран привыкли жить с санкциями, это цена за суверенитет — Песков

Россия и Иран привыкли жить с санкциями, это цена за суверенитет — Песков

Россия и Иран привыкли жить в условиях санкций, это та цена за независимость и суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан 18 июля на телеканале «Россия-24».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх