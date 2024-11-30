Театр абсурда
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Театр абсурда

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По мотивам пресс-конференции президента, или почему западным лидерам с ним не... комфортно

По мотивам пресс-конференции президента, или почему западным лидерам с ним не... комфортно

Владимир Владимирович Путин. Слово "абсолютно" опускаю, ибо незачем. И мой текст - не славословие. Точный, компетентный и безукоризненный руководитель, владеющий всем массивом знаний во вверенной ему области управления, кратко и ёмко излагающий сложные понятия, не чурающийся публичных эмоций.

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