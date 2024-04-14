МИД России заявил о «праве на самооборону» Ирана после удара по Израилю

МИД России после ночного удара Ирана по Израилю заявил о праве Тегерана на самооборону. «По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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