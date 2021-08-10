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Новый налог на мясо сократит поголовье россиян

Новый налог на мясо сократит поголовье россиян

Чиновники ссылаются на то, что разведение скота плохо влияет на экологию В России может появиться налог на мясо.

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Samarium
До каких только " высот" не доведет чиновная фантазия....Только все их нововведения бьют людям по голове и чем дальше, тем больнее...
Виталий
Страна не пуганных ИДИОТОВ...Больше слов нет!
Джамиль Расулев
Всё разворовали...Казна пуста. Пора вводить новый налог.....
Вера смелых
Ну канэщна, уж кто-кто, а Д. Расулев-то точно знает, что казна пуста - поди, сам к разворовыванию руку приложил. Иначе откуда про казну сведения? Ну уже тошнит от вас, всепропальщики! Вы настолько малограмотны, что хаваете любую лапшу, чавкая и облизываясь!
саша дмитренко
да он с куева,,,
Евгений Натесов
Аффтыр, ну хоть бы одну маленькую ссылочку. А так это не статья, а фейк.
Yvan
https://kuzpress.ru/economy/09-08-2021/83315.html
саша дмитренко
ну было предложение,,уже все забыли!! а вот какого хрена перепечатывать????
Валентин Поляков
Неужели «поголовье россиян» так зависит от потребления мяса? Разве не щи и каша пища наша?
саша дмитренко
щи-с мясом!да и каша тоже))))
Валентин Поляков
Отвечаю. Мясо тоже разное бывает. И не из всякого сделаешь правильный стейк или шашлык. А ещё и в мясе есть пищевые предпочтения. Например, наши предки не ели конину, телятину. Где-то было сказано, что Лже-Дмитрия обвиняли в том, что телятину ел, да ещё вилкой. Но охотно ели зайчатину, благо зайцев было навалом: вспомним роман А.Н. Толстого «Пётр первый» и стих Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и его зайцы». А сейчас перешли на диетическое мясо: индюшатину и курятину, еврейский пенициллин...
Nikolay Gerasimenko
По соотношению количества населения и территории жители России уж точно вносят наименьшую лепту в загрязнение атмосферы метаном.
Валентин Поляков
+1.000.000.000!!!
Астон Мартин
всякую дерьмовую инициативу слизывают у америкосов , свои мозги то уже давно , со "святых", девяностых перестали работать
Евгений Натесов
Yvan трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Валентин Поляков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Валерий Греков
Ту паскуду которая предложила такой налог пожизненно и всех его потомков, пожизненно кормить травой, пусть улучшают экологию!
Александр Иноземцев
Интернет в последнюю неделю наводнили фейком* о введении (в будущем) налога на мясо... Из чего же высосан этот фейка в статье автора (Вера Жердева), в частности? Ниже приведён текст Д.Пескова, на основе которого и создан фейк. Всего-то... заменили одно (1) слово - ПРЕДПОЛОЖИЛ на предложил -, и пустили "гулять" по инету 😉 -------------------- Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - ВНИМАНИЕ! -, ПРЕДПОЛОЖИЛ введение в России налога на мясо. Эту тему подняли на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121". "Нам казалось, что углеродный налог - это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, НАПРИМЕР, принять налог на мясо", - рассуждал чиновник. По его мнению, климатическая повестка изменит сферу животноводства и станет стимулом для технологического рывка в этой сфере. (источник: https://news.myseldon.com/ru/news/index/255454400 ) -------------------- *Фейк (англ. fake — подделка) — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.
Евгений Натесов
А название статьи "Новый налог на мясо сократит поголовье россиян". Россиянп у аффтыра - поголовье. Вот аффтыр урод.
Александр Иноземцев
Ну, так автор и цитирует подобных себе уродов... ---------- Из статьи (дословно) ---------- "Никакого практического смысла введении налога на мясо нет, но это ещё один способ сократить поголовье россиян. — считает политолог Михаил Делягин. — Потому что люди будут хуже питаться и быстрее умирать".
Виталий Рудзит
Мозгов нет, извилины прямые от вегетарианской пищи
Евгений Натесов
Лаврентий Палыч Берия трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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