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Космические силы США заключили контракт на разработку автономной системы маневрирования и стыковки космических аппаратов

Космические силы США заключили контракт на разработку автономной системы маневрирования и стыковки космических аппаратов

Калифорнийская компания Turion Space получила контракт на разработку автономной системы маневрирования и стыковки космических аппаратов, которая значительно снизит риски столкновения с космическим мусором.

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