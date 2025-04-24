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Ефимов: в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов за I квартал 2025 года

Ефимов: в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов за I квартал 2025 года

За январь — март 2025 года город и инвесторы построили в Москве 11 административно-деловых и коммерческих объектов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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