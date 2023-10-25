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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

artemiseon Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России   Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Вы действуете как обычный (или засланный) подстрекатель. Чуточку толковой мысли и куча провокации. Пора вас проверить.
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3 д.
Евгений Мангуш
Жаль вот только, что таких губернаторов в России только трое.
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3 д.
Betahon
К сожалению, у власти не сформировалась до сих пор целостная комплексная демографическая программа, составной частью которой является миграционная политика! Вопрос должен решаться не на уровне министерств и ведомств, тянущих одеяло на свою сторону, а Президентом! Контроль осуществлять компетентному Помощнику Президента за это направление!
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3 д.

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