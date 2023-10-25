А диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

Вы действуете как обычный (или засланный) подстрекатель. Чуточку толковой мысли и куча провокации. Пора вас проверить.

Жаль вот только, что таких губернаторов в России только трое.

Betahon

К сожалению, у власти не сформировалась до сих пор целостная комплексная демографическая программа, составной частью которой является миграционная политика! Вопрос должен решаться не на уровне министерств и ведомств, тянущих одеяло на свою сторону, а Президентом! Контроль осуществлять компетентному Помощнику Президента за это направление!